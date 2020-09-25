قبل غلق باب الترشح لـ"النواب".. 306 طلبات للفردي في الدقهلية

واصلت اللجنة القضائية المشرفة على تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب في الدقهلية، تلقي طلبات الراغبين في الترشح بمقر اللجنة في محكمة المنصورة الابتدائية، وذلك لليوم التاسع، وذلك وسط تواجد أمني وتنظيم لدخول راغبي الترشح، واتخاذ الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.

وبلغ عدد المتقدمين في اليوم الثامن، عدد 14 طلب ترشيح، قدموا أوراقهم إلى اللجنة المشكلة برئاسة المستشار تامر الخطيب، وعضوية كل من المستشار أحمد السعيد، والمستشار علاء السعدني، والمستشار محمود إسماعيل، والمستشار محمد واعر.

واستقبلت اللجنة خلال فترة تقديم الأوراق 306 طلباً من راغبي الترشح في كافة دوائر الدقهلية، وعددها 10 دوائر، للمنافسة على 21 مقعداً فرديا، ويغلق باب الترشح يوم السبت 26 سبتمبر الساعة الثانية ظهراً.

ومن المقرر أن يغلق باب الترشح غدا السبت الساعة الثانية ظهرا وسط توقعات بإقبال كبير بين راغبي الترشح بالوز بالتسلسل الأخير بكشف المرشحين حتى يسهل علي الناخبين الوصول إلي أسمائهم.

وفي سياق مواز قال الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إن 14 مرشحاً محتملاً لانتخابات مجلس النواب، خضعوا لإجراءات الكشف الطبي في اليوم الرابع عشر، أمس الخميس، ليصل إجمالي من تم توقيع الكشف الطبي عليهم، منذ يوم الجمعة الماضي، إلى 583 مرشحين محتملين.

وأهاب "مكي" بالمرشحين الدخول على موقع الوزارة للتسجيل قبل الحضور للكشف، لافتاً إلى أن جميع إجراءات الكشف الطبي يتم إجراؤها بأماكن تقديم الخدمة بسهولة ويسر، رغم زيادة الأعداد واتخاذ التدابير الوقائية حفاظاً على صحة وسلامة الجميع.

وخصصت الهيئة العليا للانتخابات 5 مستشفيات لإجراء الكشف الطبي على المتقدمين لانتخابات مجلس النواب بالدقهلية، وهي مستشفيات المنصورة العام الجديد "الدولي"، والسنبلاوين العام، ودكرنس العام، وبلقاس المركزي، وميت غمر المركزي، بالإضافة إلى المجلس الطبي العام.