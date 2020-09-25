مقتل شخص في انفجار عبوة ناسفة شرق بغداد

لقى شخص مصرعه، اليوم، جراء انفجار عبوة ناسفة شمال شرقي محافظة ديالى الواقعة شرق العاصمة العراقية بغداد.

وأفاد مصدر أمني عراقي، في تصريح لقناة "السومرية نيوز" الإخبارية، بأن "عبوة ناسفة كانت موضوعة على جانب طريق في بستان بأطراف ناحية المنصورية شمال شرقي محافظة ديالى انفجرت، مما أدى إلى مقتل صاحب البستان في الحال".

وأضاف أن قوة أمنية توجهت فور وقوع الانفجار إلى مكان الحادث وقامت بفتح تحقيقات عاجلة لمعرفة ملابسات هذا الحادث والجهة التي تقف وراء هذا الانفجار، فضلا عن إرسال الجثة إلى دائرة الطب الشرعي.