تركي آل الشيخ يهدي السيسي أبيات شعر: الله يعينك بطل وتعيش وتتحدى

أعرب المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، ومالك نادي ألميريا الإسباني عن حبه الشديد للرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك من خلال تأليفه أبيات شعر في حب الرئيس.

ونشر آل الشيخ، عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة تجمعه بالرئيس عبدالفتاح السيسي، وكتب عليها أبيات شعر للرئيس ليعرب عن حبه له وتقديراً لمجهوداته الضخمة، حيث تقول الأبيات:

حُب الوطن له رِجال أبطال ويتِعدوا

لو شالوا حمل جِبال قادرين وبيسِدوا

الله يعينك بطل وتعيش وتتحدى

عمر اللى ضحى بروحه ما خلف في يوم وعده.

جدير بالذكر أن المستشار تركي آل الشيخ، يحرص دائماً على الإفصاح عن حبه وتقديره للرئيس عبدالفتاح السيسي، ويؤكد على دعمه المستمر لمصر.