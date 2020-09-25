"إنسانية الفراعنة".. مصر تتفوق على تركيا في توفير "العيش" لمواطني 3 دول إفريقية

دخلت مصر منافسة شرسة مع تركيا في تصدير "دقيق القمح ودقيق خليط القمح" في 5 بلدان إفريقية خلال الفترة الماضية، إلا أن مصر تتفوق في 3 بلدان، وتنجح مصر في التفوق على "أنقرة" وتتربع على عرش الإنسانية في خدمة الدول الإفريقية وتوفير "العيش" لهم.

ويستخدم "دقيق القمح"، في إنتاج "الخبز"، وجميع أنواع المخبوزات بمختلف أنواعها، وهو "الدقيق"، الذي يوفر احتياجات البلدان الصديقة والشقيقة من الخبز لمواطنيها.

وقال مصدر حكومي، لـ"الوطن"، فضَّل عدم ذكر اسمه، إن مصر زادت من حجم وقيمة صادراتها من "دقيق القمح" للدول الإفريقية بأكثر من 2.7 مرة حتى بداية عام 2020، مقارنة بما كان عليه الوضع، قبل تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي مقاليد حكم البلاد.

وأضاف أن إحصاء حكوميا حديثا، ذكر أن قيمة صادراتنا للدول الإفريقية الصديقة والشقيقة قُدرت بـ112.99 مليون دولار أمريكي، بعدما كانت قيمة صادراتنا خلال عام 2013 تُقدر بـ30.69 مليون دولار.

ولفت المصدر إلى اهتمام الحكومة المصرية بتعميق وتعزيز العلاقات الاقتصادية، والصادرات المصرية للدول الإفريقية في مختلف المجالات، مشيداً بتقارير إحصائية حديثة أعدتها جهات رسمية حول صادرات مصر للدول الإفريقية.

وأوضح المصدر أن أكثر البلدان التي تُصدر مصر لها "دقيق القمح"، في إفريقيا هي دولة إريتريا، بواقع 44.61% من صادراتنا من هذا البند لـ"القارة"، وهي الدولة التي تستورد قرابة 92% من احتياجاتها المستوردة من هذا البند من مصر، والباقي من تركيا.

وأشار إلى أن "الصومال"، هي ثاني أكثر البلدان التي تُصدر مصر لها هذا المنتج في إفريقيا، والتي تأتي بقرابة 60% من احتياجاتها المستوردة من مصر، والباقي من تركيا وباكستان وإيطاليا وهولندا.

ولفت إلى أن دولة ليبيا هي ثالث البلدان التي تُصدر لها مصر "دقيق القمح"، وتوفر مصر لها قرابة 69% من احتياجاتها المستوردة من هذا البند، والباقي من تركيا وإيطاليا وصربيا وسلوفينيا، وتتقدم فرنسا في دولة جزر القمر، حيث توفر فرنسا أكبر قدر من احتياجاتها.