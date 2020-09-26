ضبط تشكيل عصابي تخصص في الإتجار بالأسلحة والذخائر بقنا.. بينها إسرائيلية الصنع

تمكنت الأجهزة الأمنية بقنا، من ضبط تشكيل عصابي، تخصص في الاتجار في الأسلحة النارية، بمركز دشنا شمال قنا.

تلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطارًا، من مأمور مركز دشنا، يفيد بتمكن حملة أمنية برئاسة المقدم طارق مصطفي رئيس فرع البحث الجنائي، والرائد محمد عمر الشريف رئيس مباحث دشنا، والنقيب أحمد عصام شحاته، والنقيب أحمد محمود معاونين مباحث دشنا، من ضبط تشكيل عصابى تخصص نشاطة الإجرامى فى قضايا الإتجار بالأسلحة النارية.

وأفاد مصدر أمني أن المضبوطين كلاً من "أحمد. أ 47"، عاماً، من قرية الشيخ علي شرق، و"اسلام.أ" 23 عاماً، مقيم بقرية الشيخ علي، و"خالد.أ" 16 سنة، طالب، مقيم بقرية الشيخ على بمركز دشنا.

وعثر بحوز المتهمين 3 بنادق آلي، و72 طلقة إسرائيلي، و26 طلقة آلي، و7 قطع سلاح ناري تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

كانت مديرية أمن قنا، تشن منذ فترة طويلة حملات مستمرة على تجار الأسلحة النارية وتجار المخدرات بكل أنواعها، استهدفت خلالها تجار في قرى بعينها مثل قرية الحجيرات والسمطا ابوحزام وحمردوم ونجع سعيد في دشنا، كما تمكنت من ضبط آلاف القطع من الأسلحة النارية وقطع خرطوش، والعشرات من تجار المخدرات.