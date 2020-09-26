بعد وفاته.. الإداري يقضي بإلزام محافظ كفر الشيخ السابق بتعويض صاحب كازينو

قضت محكمة القضاء الإداري في كفر الشيخ، بإلزام محافظ كفر الشيخ، الراحل المستشار محمد عزت عجوة، بتعويض مواطن بمبلغ 20 ألف جنيه، لامتناعه عن تنفيذ حكم قضائي بتسليم المواطن صاحب الدعوى كازينو بمصيف بلطيم.

وكان المواطن كمال ممدوح، حصل على كازينو بالمزاد العلني، عام 2014، عن طريق الاستثمار في مصيف بلطيم، وبعد حصوله على العقود المبرمة فوجئ بمنح المحافظة الكازينو لمستثمر آخر، بعد تقديم طلب بالحصول عليه بنسبة 25% زيادة عن السعر الذي حصل عليه المواطن صاحب الدعوى.

وقرر الشاكي، رفع دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري في كفر الشيخ، حملت رقم 1156 لسنة 14 قضائية، ضد محافظ كفر الشيخ الأسبق يطالبه فيها باسترداد الكازينو وفق العقود المبرمة لحصوله عليه بمزاد علني، فيما صدر حكم قضائي لصالحه بتمكينه من الكازينو، وامتنع المحافظ عن تسليمه إياه.

وأكد محامي المواطن، أن المحافظ الحالي ملزم بتنفيذ الحكم القضائي كونه ضد المحافظ السابق بصفته.