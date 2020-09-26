بعد غلق باب الترشح لـ"النواب".. 198 مرشحاً في 6 دوائر بالمنيا

أكد مصدر قضائي في لجنة تلقي طلبات الترشيح لانتخابات مجلس النواب في محافظة المنيا، أن إجمالي عدد المرشحين المحتملين لخوض الانتخابات البرلمانية، الذين تقدموا بأوراقهم للجنة، في محكمة المنيا الإبتدائية، بلغ 198 مرشحاً، موزعين على 6 دوائر انتخابية.

وأغلقت لجنة تلقي أوراق المرشحين، برئاسة المستشار عبد الرحمن مرزوق، باب الترشح لانتخابات مجلس النواب في تمام الساعة الثانية بعد ظهر اليوم السبت.

وكان أكثر من 300 شخصاً قد خضعوا لإجراءات الكشف الطبي، وجرى فحص 224 منهم بمستشفى المنيا العام، و53 بمستشفى ملوي العام، و47 بمستشفى مغاغة العام، وجميعهم خضعوا لتحليل المسكرات والمخدرات.

وتجري انتخابات مجلس النواب في المنيا على 16 مقعد فردي، داخل 6 دوائر انتخابية، من العدوة شمالاً، حتى ديرمواس في أقصى الجنوب.

وبدأت جولات لبعض المرشحين المحتملين بالقرى ذات الكتل التصويتية ومنها "دلجا والبدرمان وأسمو العروس" في مركز ديرمواس، و"تندة والبرشا والأشمونين" في مركز ملوي، و"بني عبيد وأبيوها والمحرص وأتليدم" في مركز أبوقرقاص، و"نزلة عبيد وتلة وصفط الخمار" في مركز المنيا، و"الطيبة وإسطال والبيهو" في مركز سمالوط، و"بردنوها وأبوان وأبو عزيز" في مركز مطاي، و"صفط أبو جرج وصندفا والبهنسا" في مركز بني مزار، و"شارونة، وميانة وأبا الوقف وهمرو" في مركز مغاغة، و"الشيخ مسعود" وقرى الظهير الصحراوي في مركز العدوة، أقصى شمال غرب المحافظة.

وشهد مجمع محاكم المنيا توافد المرشحين المتقدمين بأوراقهم لخوض انتخابات مجلس النواب، حيث تكدس المرشحون أمام مبنى المحكمة الابتدائية قبل دقائق من الموعد الرسمي لغلق باب الترشح، في محاولة للحصول على الترتيب الأخير بقوائم المرشحين، كما شهد مجمع محاكم المنيا تواجد أمني مكثف، بقيادة اللواء محمد ضبش، مساعد مدير أمن المنيا، والمقدم عمرو حسن، رئيس مباحث قسم المنيا.

وتضم اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات كلاً من المستشار أحمد سمير أبو الليل، بمجلس الدولة، والمستشار عبد الرحمن هارون، المفتش القضائي الأول، والمستشار أبو الوفا عيسى، المحامي العام الأول لنيابات شمال المنيا، والمستشار وليد فهمي، بهيئة قضايا الدولة، والمستشار محمد مصطفى، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية بالمنيا.