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عمرو أديب يصفق ليوسف الحسيني وخالد صلاح على الهواء: بحب اللعبة الحلوة

كتب:

شريف سليمان
01:47 ص | الأحد 27 سبتمبر 2020
الإعلامي عمرو أديب

الإعلامي عمرو أديب

سخر الإعلامي عمرو أديب، من قناة الجزيرة القطرية، وبقية المنصات الداعمة لجماعة الإخوان الإرهابية، بعدما انطلت عليها خدعة الشركة المتحدة، وأذاعت الفيديو الذي صورته في استديوهاتها على أنه مظاهرات في منطقة نزلة السمان.

وقال أديب خلال حلقة اليوم من برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "mbc مصر": "يا راجل يا غريب عمرك شوفت فيديو مظاهرات الناس بتطلع فيه بوجهها، والحارة مضاءة من فوق؟!، طب الحارة نورت ازاي؟! بلعتها بلعة عزيز مقتدر".

وصفق أديب، على الهواء للإعلاميين يوسف الحسيني وخالد صلاح والشركة المتحدة بعدما عرضا خدعة الشركة المتحدة: "أنا مش عاوز حاجة، بس بحب اللعبة الحلوة، انا بحييهم ده شغل محترم".

وأردف: "لكن كل ده ميمنعناش إننا نشوف الناس عاوزة إيه ونشوف مشاكلها إيه، عشان نخلي حياتهم أفضل، وهو ده نضال أي وطن".

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