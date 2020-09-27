عمرو أديب يقلد "قطة" على الهواء للسخرية من الإخوان: "نياو"

هاجم الإعلامي عمرو أديب، الإعلاميين المؤيدين لجماعة الإخوان الإرهابية، بعدما لم يجيبوا عن السؤال الذي طرحه منذ أسابيع، إذ طلب منهم الإفصاح عن جهات تمويلهم، كما أنه لم يردوا على ما أذاعه في حلقة الجمعة من برنامج الحكاية، بخصوص لقاء وفد منهم مع وزير الداخلية التركي ونائبه ومستشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وقال أديب، خلال حلقة السبت من برنامج "الحكاية"، عبر قناة "mbc مصر": "مرت 24 ساعة على ما أذعته ولم ينطق أحدًا منهم، ولم يكتب أحد فيهم تغريدة، مثلما لم يستطيعوا الرد على ما تحدثت عنهم بخصوص الجهات التي تمولهم".

وأضاف الإعلامي عمرو أديب: "كنت ممكن أقترح لهم إجابات كتيرة، لكن مكنش حد هيصدق لأنهم ممسوكين متلبسين، ولو عندهم مشاكل في الجنسية، هل وزير الداخلية ومستشار أردوغان بيقابلوا أي حد؟!".

وتابع: "ممكن كلنا نغلط، بيحصل كتير، لكن أهم حاجة تقول أنا آسف أنا غلطت، والحاج حمزة زوبع ولا هو هنا، كلهم خايفين وقلقانين ومش عارفين إحنا معانا إيه تاني".

وأردف: "من امبارح تليفونات وشتيمة، بتشتمني ليه؟! قولي كنت بتعمل إيه عند وزير الداخلية؟! ساعتين وأنا أحايل فيك، للأسف".

وحول فيديو المتحدة، الذي استطاعت من خلاله خداع قنوات الإخوان، قال أديب: "مش ده الجول، لكن الجول هو إن الناس تكون مرتاحة، والفيديو عامل زي لاعيبة الزمالك صاحبة الكرة، وبيقضوها كباري ومنخدش الدوري، والأهلي كان فاهم الحكاية والكرة اجوال، والسياسة أهداف،".

وسخر أديب، من قنوات الإخوان بتقليد صوت القطة على الهواء، وقال: "لكن الجزيرة كاذبة وتكذب كما تتنفس لا حد فيهم رد ولا حد نونو حتى .. نياو".

وكان أديب قد أذاع تسريبًا صوتيًا، في حلقة الجمعة من برنامجه، لأحد قيادات الجماعة وهو يقول لعضو بالجماعة إنه سيتبع تعليمات المرشد الجديد حتى لو كان قطة.