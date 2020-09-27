في عيد ميلادها.. فيلم أنتجته شريفة فاضل وقدمت من خلاله "منيرة المهدية"

تعد الفنانة شريفة فاضل واحدة من فناني الزمن الجميل ومن المطربين المميزين، برعت في الغناء والتمثيل وبفضل موهبتها تعاونت مع كبار المخرجين والشعراء والملحنين.

ولدت الفنانة شريفة فاضل في مثل هذا اليوم 27 سبتمبر عام 1938 وكانت بدايتها الفنية في سن صغيرة حينما غنت أمام الملك فاروق الذي أبدى إعجابا كبيرا بصوتها لتبدأ بعد ذلك في الغناء حتى تم ترشيحها للمشاركة في فيلم "الأب" وهي طفلة في عام 1947.

التحقت شريفة فاضل بعد ذلك بمعهد التمثيل، ولكن نظرا لسنها الصغيرة كان حضورها يقتصر على مستمعة فقط لتلحق بعد ذلك بالإذاعة، وتشارك في العديد من الأفلام منذ أواخر خمسينيات القرن الماضي وحتى الثمانينات بالتمثيل والغناء لتقدم خلال مشوارها الفني ما يقارب الـ20 فيلما سينمائيا كان من أشهرها "حارة السقايين، مفتش المباحث، الراعية الحسناء".

ولم يتوقف عشق شريفة فاضل للفن عند حدود التمثيل والغناء فقط ولكنها خاضت تجربة الإنتاج السينمائي مرة واحدة في فترة السبعينيات، ففي عام 1978 أنتجت شريفة فاضل فيلم "سلطانة الطرب" الذي قامت ببطولته أيضا وكان من إخراج حسن الإمام.

وسرد الفيلم قصة فلاحة بسيطة تدعى "زكية" وتعمل في أراضي أحد الباشوات الذي ترتبط بقصة حب مع ابنه ويتزوجان عرفيًا دون علم الباشا، وبعد زواجهما يموت زوجها في حادث سيارة وتنجب طفلة، وتذهب بها إلى الباشا، فيرفض الاعتراف بها كحفيدة، ويأخذ أحد الخدم الطفلة ويدعي أمام "زكية" أن ابنتها ماتت فتهجر القرية وتذهب إلى القاهرة وتحترف الغناء، وتغير اسمها إلى "منيرة المهدية" وبعد ذلك تعلم بأن ابنتها حية وتعيش كطفلة متبناة في بيت الباشا.

شارك في بطولة الفيلم عدد من كبار الفنانين من ضمنهم "فريد شوقي، سمير صبري، عمر الحريري، ليلى فوزي، صفية العمري ومريم فخر الدين".

وكان آخر الأعمال السينمائية التي شاركت بها الفنانة شريفة فاضل فيلم "تل العقارب" الذي عرض في عام 1985، من إخراج نيازي مصطفى وشارك في بطولته "يونس شلبي، نورا، صلاح قابيل ومحمد رضا"، وجسدت من خلاله شريفة فاضل شخصية "المعلمة نوسة".