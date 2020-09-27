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البترول: 48 مليار جنيه لتطوير البنية الأساسية لقطاع التكرير

كتب:

شريف سليمان
12:04 م | الأحد 27 سبتمبر 2020
طارق الملا وزير البترول

طارق الملا وزير البترول

قال المهندس طارق الملا، وزير البترول، إنّه جرى تطوير البنية الأساسية لقطاع تكرير البترول، لنقل وتخزين وشحن المنتجات البترولية.

وأضاف الملا، خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، مجمع التكسير الهيدروجيني في مسطرد شرق القاهرة: "زودنا طاقات استيعاب الموانئ البترولية بحوالي 180%، وزودنا طاقات خطوط المنتجات بالشرايين التي تربط صافي التكرير بمستودعات التوزيع بحوالي 50%، وطاقات التخزين زودناها بنسبة 32%".

وتابع وزير البترول: "زودنا أسطول النقل بـ30%، وأخيرًا زودنا طاقة منافذ البيع وهي محطات التموين زودناها بـ26% باستثمارات بلغت 48 مليار جنيه".

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