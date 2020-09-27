البترول تهنئ الرئيس بتوقيع ميثاق تأسيس منتدى غاز شرق المتوسط

قال الدكتور طارق الملا وزير البترول، إنّ مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول وصناعة التكرير، جرى اعتماده في العام 2018، بعد تحديث استراتيجية التكرير حتى العام 2040.

وأضاف الملا، خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، مجمع التكسير الهيدروجيني في مسطرد شرق القاهرة: "استعنّا باستشاري وبيت خبرة عالمي، للتأكد من أننا نواكب المتغيرات العالمية، خاصة مع التوجهات العالمية صوب الطاقة النظيفة".

وتابع: "نؤكد تطبيق أحدث التقنيات في مجال التحول الرقمي، وتهيئة المناخ الجاذب اللاستثمار في مجال التكرير وتحقيق التكامل بين استراتيجية التكرير والبتروكيماويات مع استراتيجية القطاع، لتحويل مصر لمركز إقليمي في تجارة وتداول البترول والغاز".

وهنأ الملا، الرئيس عبدالفتاح السيسي، للتوقيع على ميثاق تأسيس منتدى غاز شرق المتوسط الأسبوع الماضي، بعدما أطلق فكرته منذ عامين، ليصبح منتدى حكومي دولي مقره القاهرة، مشددًا على أنّها من أهم الخطوات لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول البترول والغاز والطاقة بصفة عامة.