السيسي عن تطوير شرق العاصمة: لصالح الكل مش أهل مدينة نصر بس

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّه عندما تحرك وبدأ تطوير شرق العاصمة بالكامل، بعض المواطنين قالوا إنّ هذا لصالح مصر الجديدة ومدينة نصر، مضيفًا: "عاوز أقول لأ، مفيش كلام من ده، ده لصالح الناس، المنطقة دي كانت بتتحرك فيها يوميا من 2 لـ3 مليون سيارة".

وأضاف السيسي، خلال افتتاح مجمع التكسير الهيدروجيني بمسطرد شرق القاهرة: "إحنا بنرحمهم بحركة كويسة سهلة، أقل تكلفة في الوقت والوقود اللي بيستعملوه، مش بنعمل إجراء إلا في إطار خطة الدولة لمعالجة الآثار الصعبة".

ووجّه الرئيس حديثه للمواطنين والإعلام، قائلا: "هو ده الحال نصلحه ولا نسيبه؟، نصلحه، بس على حساب الناس ولا على حساب الدولة؟، عاوز أقول إنّ الدولة في الآخر شعب مصر، الثمن بيتحمله الشعب المصري".