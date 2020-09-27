السيسي يجدد دعمه للقطاع الخاص: رجال شرفاء وسعداء بمشاركتم في بناء مصر

هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، المهندس طارق الملا وزير البترول، والشعب المصري بالافتتاحات العظمية في مجال البترول، مقدمًا تحية خاصة لأحمد هيكل، رئيس الشركة المصرية للتكرير، قائلًا: "سعداء بالمشاركة، وبقول للقطاع الخاص والمستثمرين إحنا بندعمكم، وسعداء بمشاركتكم ومساعدتكم في بناء الدولة المصرية".

وأضاف السيسي، خلال افتتاحه مجمع التكسير الهيدروجيني بمسطرد: "أنا قولت الكلام ده كتير في افتتاحات كتير، بقول للقطاع الخاص تعالوا معانا، سواء لوحدكم أو مع الدولة، إجنا كدولة بنحترم التزاماتنا مع القطاع الخاص ورجالة دول مصريين شرفاء".

ووجّه الرئيس حديثه لرجال الأعمال والقطاع الخاص، قائلا: "الدولة المصرية محتاجة ليكم، عاوزين مزيد من المشروعات عشان نشغل الناس ونديهم أمل إن بلدكم بتتحسن وتتطور".