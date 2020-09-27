مستبعد من الانتخابات بالدقهلية: "أنا مدرب أهلي دبي ولا أدخن سيجارة"

"أنا راجل رياضي ولا أدخن سيجارة ولا شيشة، وكشف الصحة يدعي أنني أتعاطى مخدرات" هكذا عبر الكابتن عابد عامر، مدرب أهلي دبي، المتقدم بطلب ترشيح لمجلس النواب عن دائرة أجا بمحافظة الدقهلية، عن استيائه الشديد بتداول كشف به اسمه وأنه من متعاطي المخدرات.

و قال الكابتن عابد فؤاد لـ"الوطن": "لم يتم استبعادي ولكن التقرير الطبي خرج بوجود مهدئات وليس مخدرات حيث إن المهدئات موجودة في أنوع كثيرة من الأدوية وتقدمت بتظلم أمام المحكمة منذ قليل وأجري التحليل مرة أخرى وثبت خلوه من المخدرات".

وتابع "فؤاد": "أنا رجل رياضي أمارس الرياضة ومدرب لحراس المرمى أحافظ على لياقتي البدنية ولا أشرب سجاير ولا شيشية ولا أي نوع من المكيفات و لم يتم استبعادي بسبب المخدرات".

وأضاف أنه يجب تحري الدقة وتم إجراء تحليل مهدئات ولم يكن التحليل دقيقًا، ولكن أي وجود لمهدئ يرصد على أنه مخدرات وهناك شخصيات أجرت جراحات وأخذت مسكنات ومهدئات وبينهم طبيب، وأنا راجل رياضي وأجري تحليلات في عملي بشكل مستمر".

وتابع : "أنا ردي أني معي شهادة تحليل إن مفيش مخدرات وإن التحليل الأول كان خطأ والتحليل يرصد أي مسكنات وليس مخدرات وتم تدارك ذلك لكل من تقدموا بالطعون".

وتسبب تداول كشف يحتوي على 17 اسم من راغبي الترشيح ووقعوا الكشف الطبي في مستشفيات الدقهلية وموقع الكشف من كل من الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية والدكتور عادل محمد البغدادي، مدير المجلس الطبي، في حالة من الغضب بين المتظلمين من نتائج التحاليل، ونشروا علي صفحاتهم نتائج تظلمهم، فيما لم يصدر أي رد فعل عن باقي من وردت أسمائهم بالكشف.

يذكر أن اللجنة الطبية المشرفة على توقيع الكشف الطبي على المرشحين لخوض انتخابات مجلس النواب بالدقهلية، أرسلت كشفا إلي رئيس محكمة المنصورة الابتدائية " اللجنة المشرفة على متابعة العملية الانتخابية بالدقهلية"، يحتوي على 17 اسما لقرار اللجنة أنهم غير لائقين طبيا "إيجابي مخدرات" وورد بالكشف أسماء 14 رجل و 3 سيدات.

واستقبلت اللجنة خلال فترة تقديم الأوراق 368 طلبًا من راغبي الترشح في كافة دوائر الدقهلية، وعددها 10 دوائر، للمنافسة على 21 مقعدًا فرديا، وذلك حتى غلق باب الترشح يوم السبت 26 سبتمبر الساعة الثانية ظهرًا.