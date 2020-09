فيديو.. صابر الرباعي يطرح برومو "جريدة الرجل التاني"

View this post on Instagram

انتظروا ڤيديو كليب #جريدة_الرجل_الثاني على جميع منصات روتانا قريباً كلمات: نزار قباني ألحان: طلال @audiorotana @deezermena #جريدة_الرجل_الثاني #صابر_الرباعي ‏#SaberRebai