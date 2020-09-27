المرشحة المدرجة بـ"مستبعدي المخدرات" في الدقهلية: الانتخابات لعبة قذرة

"أنا اتأسفت لأبويا لما اسمي اتنشر في كشف المخدرات، وشعرت بالإهانة" هكذا عبرت عزة رمضان السيد النجدي، المرشحة عن دائرة دكرنس وبني عبيد وشربين، مدير شركة أدوية، عن استيائها الشديد من وجود اسمها بكشف صادر من مديرية الصحة بالدقهلية بأنها "إيجابي مخدرات"، مؤكدة أنها بمجرد ظهور اسمها بكشوف المترشحين ستأخذ سيارة وبها والدها وتتجول في الدائرة كلها حتى يرفع والدها رأسه.

وقالت عزة رمضان لـ"الوطن"، "كنت في عمل بمحافظة سوهاج، وتناولت طعاما شعرت بعده بألم فذهبت للصيدلية وأخذت علاجا للقولون وبعدها حضرت للمنصورة وأجريت تحاليل الترشح للانتخابات، ولما وضحت هذا للجنة الطبية أعطوني خطابا وقدمت للجنة العليا للانتخابات وتبين أنني لست من متعاطي المخدرات والمسكرات ولا مانع ذهنيا أو نفسيا من الترشح لعضوية مجلس النواب 2020".

وأضافت "استغل البعض كشف المخدرات للتشهير بي في الدائرة"، مؤكدة "دخلت الانتخابات بكل شرف ونزاهة ولكن فوجئت بأنها لعبة قذرة، وسأستكمل الانتخابات لأنني أحب الرئيس عبدالفتاح السيسي وأحب مصر، وأنفذ كلامه بأن المرأة هي نصف المجتمع بل المجتمع كله".

وتابعت "أرغب في أن أكون عضوا ببرلمان مصر ولا يليق أن أكون متعاطية للمخدرات"، مشددة "لو بشرب مخدرات لن أتقدم من الأساس".

وتسبب تداول كشف يحتوي على 17 اسما من رغبي الترشيح ووقعوا الكشف الطبي في مستشفيات الدقهلية وموقع الكشف من كل من الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية والدكتور عادل محمد البغدادي، مدير المجلس الطبي، في حالة من الغضب بين المتظلمين من نتائج التحاليل، ونشروا على صفحاتهم نتائج تظلمهم، فيما لم يصدر أي رد فعل عن باقي من وردت أسمائهم بالكشف.

يذكر أن اللجنة الطبية المشرفة على توقيع الكشف الطبي على المرشحين لخوض انتخابات مجلس النواب بالدقهلية، أرسلت كشفا إلي رئيس محكمة المنصورة الابتدائية " اللجنة المشرفة على متابعة العملية الانتخابية بالدقهلية"، يحتوي على 17 اسما لقرار اللجنة أنهم غير لائقين طبيا "إيجابي مخدرات" وورد بالكشف أسماء 14 رجل و 3 سيدات.

واستقبلت اللجنة خلال فترة تقديم الأوراق 368 طلبًا من راغبي الترشح في كافة دوائر الدقهلية، وعددها 10 دوائر، للمنافسة على 21 مقعدًا فرديا، وذلك حتى غلق باب الترشح يوم السبت 26 سبتمبر الساعة الثانية ظهرًا.