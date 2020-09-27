20 بنكا الأعلى سعرا لشراء الدولار بـ15.71 جنيه

سجّل 20 بنكًا، اليوم الأحد، أعلى سعر لشراء الدولار فى البنوك وشركات الصرافة خلال التعاملات اليومية.

وتمثلت البنوك في كريدى أجريكول، والعربي الأفريقي، وبلوم، والأهلي الكويتي، والمصري الخليجي، ومصر إيران للتنمية، والمصرف المتحد، وعودة، والمشرق، والكويت الوطني، والمصري لتنمية الصادرات، والأهلي المتحد، والتنمية الصناعية، والتجاري الدولي، والكويت الوطني، والإمارات دبي الوطني، وأبو ظبي الأول، والتعمير والإسكان، و"hsbc"، وقطر الوطني، ليسجل 15.71جنيه للشراء في هذه البنوك، أي بفارق قرش عن عدد كبير من البنوك.

فيما سجّل بنك أبوظبى الأول أعلى سعرًا لشراء اليورو بـ18.30جنيه، وسجل بنكا أبوظبي الأول و"hsbc" الأعلى سعرًا لشراء الإسترالينى بـ19.94جنيه.

وسجلت 5 بنوك أعلى سعرًا لشراء الريال السعودى بـ4.19 جنيه، وسُجل فيها الدرهم الإماراتى 4.28 جنيه للشراء.