كيف استفاد 3.6 مليون من محدودي الدخل من الإسكان الاجتماعي في 5 سنوات؟

حرصت الدولة بعد ثورة 30 يونيو، على دعم محدودي الدخل في شتى المجالات منذ العام 2014 وحتى الآن، إذ تعمل جاهدة لتطوير العشوائيات وبناء المدن الجديدة وتطوير المنظومة الصحية، وإنشاء المدارس والجامعات وكذلك الإسكان لمحدودي الدخل.

أرقام وإحصائيات في ملف الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل

أبرز المشروعات الموجهة لمحدودي الدخل، تمثلت في إنشاء 414 ألف وحدة سكنية، جرى الانتهاء من تنفيذها بالإسكان الاجتماعي حتى مايو الماضي، والعمل على تنفيذ 194 ألف وحدة سكنية أخرى للإسكان الاجتماعي بتكلفة 37 مليار جنيها.

وتهدف الدولة منذ بدء تطبيق البرنامج، إلى تحسين سبل الحصول على وحدات سكنية ملائمة ومزودة بخدمات وبنية أساسية لمحدودي الدخل، والذي يلبي احتياجات أفقر 40% من المصريين، فضلا عن استفادة 320 ألف أسرة من هذه المشروعات.

وكشفت الإحصائيات عن استفادة 3.6 مليون مواطن مصري من الإسكان الاجتماعي على مدار 5 سنوات، بينها 66% من الأسر تحت متوسط خط الفقر، و63% من المستفيدين دون مستوى الحد الأدنى للأجور، و84% دون مستوى الأجر المتوسط، و66% من المستفيدين بالوحدات السكنية بالمشروع تحت متوسط خط الفقر.

ونجحت الدولة في تطوير عدد كبير من المناطق العشوائية في مصر بمختلف المحافظات منذ العام 2014، وحتى الآن من أجل توفير حياة كريمة لأهالي المناطق العشوائية غير الآمنة، وجرى تنفيذ أكثر من 165 ألفا و958 وحدة في 298 منطقة، جرى تطويرها منذ 2014 وحتى 2020 بتكلفة بلغت 41 مليار جنيه، مقسمة إلى 26 مليار جنيه للمشروعات و15 مليار جنيه قيمة الأراضي.