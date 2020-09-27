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محمود مسلم

إخلاء سبيل 68 طفلا متهما بالمشاركة في أحداث الشغب

كتب:

هيثم البرعى
03:42 م | الأحد 27 سبتمبر 2020
النائب العام

النائب العام

أمر المستشار حماده الصاوي، النائب العام، اليوم، بإخلاء سبيل 68 طفلا من المتهمين في القضية رقم 880 لسنة 2020 حصر تحقيقات "نيابة أمن الدولة العليا"، بالمشاركة في أحداث الشغب التي وقعت مؤخرا، بعد أخذ التعهد على ولاة أمورهم بالمحافظة عليهم وحسن رعايتهم وعدم السماح لهم بارتكاب مثل تلك الأفعال مستقبلا، وعدم تعريضهم إلى الخطر مجددا. 

وتعكف النيابة العامة على استكمال التحقيقات مع باقي المتهمين بالقضية المشار إليها.

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