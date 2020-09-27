"مياه القناة" تستعد لمجابهة نوات الشتاء بإعلان حالة الطوارئ

أعلنت الشركة القابضة لمياة الشرب والصرف الصحي، رفع حالة التأهب والاستعدادات القصوى الخاصة بدخول موسم سقوط الأمطار بفصل الشتاء، خاصة في "المواقع الساخنة"، والتأكد من جاهزية جميع المعدات المطلوبة لمواجهة الأمطار الغزيرة والسيول، وتفعيل خطة الاستدعاء للأفراد العاملين على المعدات في حالة الطوارئ.

مجابهة نوات موسم الشتاء المقبل

وتفقد اللواء عبدالحميد عصمت، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، صباح اليوم، الاصطفاف لكافة معدات وسيارات الشركة، للاطمئنان على جاهزيتها لمجابهة نوات موسم الشتاء القادمة، ومراجعة كافة المعدات، وسيارات شفط المياه والفاكيوم والسيول والنافوري والكباش وسيارات نقل المياه، وعربات التدخل السريع والسيارات المدمجة على مستوى محافظة الإسماعيلية.

تطهير جميع مطابق وشبكات الصرف الصحي

وأكد "عصمت" جاهزية جميع محطات الصرف الصحي، وكفاءة العمل بها وبكامل طاقتها للتعامل مع المواقف الطارئة بمحافظات القناة، مشيرًا إلى أن شركة مدن القناة بدأت منذ وقت مبكر الاستعداد لاستقبال موسم الشتاء من خلال خطة تعتمد على عدة محاور، أبرزها تطهير جميع مطابق وشبكات الصرف الصحي للمناطق المخدومة بالصرف الصحي، والبدء فى تطهير كافة الشنايش وبالوعات الأمطار داخل محافظات القناة، ودراسة إنشاء شنايش جديدة فى بعض الأماكن غير المدعومة بها، وذلك بالتنسيق مع محافظات الاسماعيلية والسويس وبورسعيد، وإجراء تجارب عملية في عدد من المناطق المتوقع أن تشهد تجمعات لمياه الأمطار.

ولفت إلى تشكيل فرق متخصصة لمراجعة كافة أعمال الصيانة لمعدات وأجهزة الشفط، وتوفير مولدات الكهرباء اللازمة لعمل محطات الصرف الصحي، ومراجعة صيانتها والتأكد من جاهزيتها للعمل، إضافة إلى توفير عدد من الطلمبات "الكوباتا" للدفع بها إلى المناطق الساخنة، فضلًا عن جاهزية سيارات الكسح وشفط المياه من المناطق أوالأماكن التي يمكن أن تشهد تجمعات للمياه، بالتنسيق مع فرق الطوارئ المتصلة بغرفة العمليات الرئيسية بمحافظات القناة الثلاث وغرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية والمديريات، للمساهمة والتدخل في تصريف المياه حال سقوط أمطار أو سيول.