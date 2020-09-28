عارفة عبدالرسول.. حكاءة الفن التي اكتسبت الشهرة بعد الستين

عشق الفن لا يعرف كِبر السن، وعندما تأتيك الشهرة بعد الستين، يكون استقبالها في كثير من الأحيان بطعم الأفراح، عارفة عبدالرسول، التي أصبحت عاملًا مشتركًا في الأعمال الكوميدية مؤخرًا، ممثلة مليئة بالحكايات التي طالما عرفتها منذ نعومة أظافرها وعملها مع والدها في محل البقالة، الذي تعرفت من خلاله على "وشوش" الناس، وآلامهم وأفراحهم و"خناقاتهم"، كل شخص له "سهراية" تعرفها الصغيرة، حتى أصبح لديها مخزون من القصص الإنسانية وترجمتها في "حكايات بنت البقال".

عارفة.. اسم مميز حظيت به عارفة عبدالرسول تيمنًا باسم جدتها، باعتبارها الابنة البكرية لوالدها، ونشأتها في حي الحضرة بالإسكندرية، ساهم في ثرائها الفني، واتجاهها لـ "الحكي" وإلقاء القصص على خشبة المسارح، فضلًا عن انتقالها بصوتها المميز للإذاعة، لإيمانها بأن "الحكي" أحد أهم أنواع الفنون "مش أي حد يحكي ويجذب الانتباه".

تحلم عارفة عبدالرسول، بأبطال حكاياتها التي كثيرًا ما روتها أمام الجمهور، و تتمنى تجسيدها بـ "الصوت و الصورة" لأنهم من وجهة نظرها يستحقون باعتبارهم الأفضل، ناصحة ممثلي الأقاليم بضرورة المجئ للقاهرة حتى تكتشف مواهبهم "ملهاش حل غير كده".. تجاهلت نصيحة من حولها بتحويل حكاياتها إلى كتاب "معنديش مرارة".

عارفة عبدالرسول التي تبلغ من العمر 66 عامًا، باعتبارها من مواليد 19 فبراير 1954، الأم لاثنين من الأبناء "ولد وبنت"، نجحت في تقديم كوميديا سهلة غير مصطنعة في أدوار "دادة عارفة"، و"فرح" و"شويكار" و"روفيدة" خلال مسلسلات "الوصية"، و"رجالة البيت"، و"اللعبة"، و"الشركة الألمانية لمكافحة الخوارق".

ملامحها مبهجة محبة للحياة..أمور ترجمته عارفة عبدالرسول من خلال نشرها صورة عبر حسابها على "فيس بوك" وهى ترتدي "المايوه" مستمتعة بابحر العين السخنة، لا تحمل بالًا لأحد ولا تهتم بمن حولها، تكتفي بأنها امرأة تبحث عن "الطبطبة"، لم تكن تدري أنها ستصبح حديث مواقع التواصل الاجتماعي، وتتصدر محركات البحث.

"كنت لابسة تيكيني الفستان القصير وليس بيكيني.. يعني مش أزمة"، كلمات عبرت بها عارفة عبدالرسول، في تصريحاتها عن دهشتها من الجدل الذي صاحب المايوه "متعودين من صغرنا على المايوهات.. والشاطئ كان فاضي والجو هادي".

"جوزي زعل.. لسه بيغير عليّ لغاية دلوقتي.. أنا مش عجوزة أوى"، عبارات في تصريحات تليفزيونية قالتها عارفة عبدالرسول وهى تضحك، عندما تحدثت عن رقصها في كواليس أحد أعمالها.

على أجندة عارفة عبدالرسول أو "أوشا" كما يناديها أحفادها، عدد من الأفلام الجديدة منها مع كريم عبدالعزيز "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"، ومع أحمد عز وكريم عبدالعزيز من خلال فيلم "كيرة والجن"، ومع محمد هنيدي، ومنة شلبي، من خلال فيلم "النمس والإنس".