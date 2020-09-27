مصدر قضائي بالدقهلية: الكشوف الأولية لمرشحي النواب 9 مساءً

أكد مصدر قضائي بمحكمة المنصورة الابتدائية أن إعلان الكشوف الأولية لأسماء المتقدمين لانتخابات مجلس النواب لن تُعلن قبل الساعة التاسعة من مساء اليوم الأحد، مشيراً إلى أنه تجري حالياً مراجعة الكشوف من الهيئة العليا للانتخابات.

وتجمع عدد من المتقدمين للانتخابات وأنصارهم في مكان إعلان الكشوف منذ صباح اليوم، في انتظار إعلان أسمائهم، كما يترقب عدد ممن وردت أسماؤهم في كشف مديرية الصحة "غير لائقين طبياً إيجابي مخدرات"، وخاصةً الذين تقدموا بتظلمات جرى قبولها، ما إذا كان سيتم إعلان أسمائهم ضمن كشوف المرشحين أم سيتم استبعادهم.

وكانت اللجنة الطبية المشرفة على توقيع الكشف الطبي على المرشحين لخوض انتخابات مجلس النواب 2020 بمحافظة الدقهلية، قد أرسلت كشفاً إلى رئيس محكمة المنصورة الابتدائية، رئيس اللجنة المشرفة على متابعة العملية الانتخابية بالدقهلية، يحتوي على 17 اسماً قررت اللجنة أنهم غير لائقين طبياً "إيجابي مخدرات"، وورد بالكشف أسماء 14 رجلاً و3 سيدات، من ضمنها أسماء لها ثقل انتخابي، ومرشح لأحد الأحزاب.

وذكر مصدر مسؤول أن عدداً من الأسماء الواردة بالكشف تقدموا إلى لجنة التظلمات، وبعد إعادة الفحص تبين أنهم ليسوا من متعاطي المخدرات والمسكرات ولا مانع ذهنياً أو نفسياً من الترشح لعضوية مجلس النواب 2020.