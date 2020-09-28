حظك اليوم الاثنين 28-9-2020 برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي

يعرف عن مولود برج العقرب بأن لديه قدرة كبيرة على استكشاف نوايا الكثير من الذي يتعامل معهم وكذلك خفاياهم بسهولة كبيرة، وعلى الرغم من ذلك فهو لا يثق في الآخرين بسهولة.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

الوضع الفلكي دقيق ويصيبك بالغليان، يجب أن تحافظ على توازنك النفسي كي لا تصنع أعداء.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

القمر في وضع معاكس وعليك أن تكون متسامحا وصبورا تفاديا لأي صدام.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنانة الراحلة هند رستم، ويوافق تاريخ ميلادها 12 نوفمبر.