جامعة طنطا تعتمد فريقها للموسم الثالث من "العباقرة"

أعلن الدكتور الرفاعي مبارك، نائب رئيس جامعة طنطا لشئون التعليم والطلاب، اليوم الأحد، عن الفريق الممثل للجامعة في الموسم الثالث من مسابقة "عباقرة الجامعات"، التي يتم تنظيمها برعاية وزراة الشباب والرياضة، بالتعاون مع قناة "القاهرة والناس"، مشيراً إلى مشاركة الفريق غدًا في فعاليات التصفية الأولى بين الجامعات المصرية، لاختيار 16 جامعة تنتقل للمنافسات النهائية.

وأوضح نائب رئيس الجامعة أن مسابقة "دوري المعلومات العامة"، التي نظمتها الادارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة، أسفرت عن فوز 8 طلاب، وهم: "إسلام مصطفى النويهي" من كلية الهندسة، و"إيمان أشرف الهج"، و"إيمان عيد الضوي"، و"محمد شادي يحيى"، من كلية طب الاسنان، و"أسامة أنور البديوي"، و"إسراء محمد عبد الغني"، و"نجوى السيد راضي"، و"أحمد جمال العباسي"، من كلية الطب، وذلك لتمثيل الجامعة في المسابقة.

وأشار "الرفاعي" إلى أن لجنة التحكيم ضمت كلاً من الدكتور سمير محمد علي، والدكتور أحمد ذكي منصور، والدكتور حمزة خليل، مشيداً بالجهود المبذولة في تنظيم المسابقة، بإشراف جمال حمزة، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، ومصطفى منصور، مدير النشاط الثقافي.

وكانت جامعة طنطا قد نظمت مسابقة "دوري المعلومات العامة" لطلاب الجامعة، التي أقيمت يوم الأربعاء 23 سبتمبر، تحت رعاية الدكتور عماد عتمان، القائم بأعمال رئيس الجامعة، والدكتور الرفاعي مبارك، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وذلك تمهيداً للختيار الفريق الممثل للجامعة في الموسم الثالث من مسابقة "عباقرة الجامعات"، حيث شملت مجالات مختلفة منها الجغرافيا، والتاريخ، والفن، والعلوم، والآداب، والمعلومات العامة، والرياضة، والقدرات الذهنية، وسرعة البديهة.