رئيس بلطيم يترأس حملة للنظافة ويدعو لتوعية طلاب المدارس

ترأس اللواء أحمد السنوسي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، في محافظة كفر الشيخ، اليوم الأحد، أعمال رفع المخلفات الصلبة ومسح وتهيئة طريق "الرافد"، أمام السوق القطاعى بالمدينة، كما تابع أعمال رفع تجمعات القمامة ونقلها والتخلص منها، وأعمال مسح وتهيئة الشوارع الفرعية بالمساكن الشرقية بالمدينة.

وأكد رئيس مدينة بلطيم استمرار العمل بكافة قطاعات المدينة بكامل طاقته اليومية، بهدف رفع مستوى الخدمات وتحسين المرافق للمواطنين، وشدد على أهمية استمرار العمل لرفع مستوى الخدمات وتحسين المرافق، فضلآ عن رفع كفاءة طريق "الرافد" أمام العابرين والوافدين للمدينة.

وشدد "السنوسي" على دور المواطن والمقيم بالتجمعات السكنية والعمرانية فى الحفاظ على البيئة، مؤكداً أنه لا يقل أهمية عن دور الجهات المختصة والمسئولة عن هذا الأمر، باعتبار أن النظافة العامة يجب أن تكون نمط حياة، كما يجب على كل ولي أمر ورب أسرة، كما يحافظ على نظافة منزله من الداخل، يجب عليه أن يحافظ على مدينته وشوارعها.

ووجه رئيس مدينة بلطيم الإدارة التعليمية بتنظيم عدد من المحاضرات التوعوية بالمدارس، لتعريف الطلاب بهذه الفكرة ومدى أهميتها للمحافظة على النظافة العامة داخل مدارسهم وخارجها، والتركيز على دور الفرد في إنجاح الجهود المبذولة من قبل الجهات المعنية والتنفيذية في الحفاظ على نظافة البيئة العامة، وتحقيق المستوى الحضاري للنظافة بشكل خاص.

وأكد أنه في حال تطبيق الفكرة بشكل جدي، سوف يتغير الوضع كلياً، بل ويدفع الآخرين إلى اتباع الأساليب الجيدة للحفاظ على نظافة الشوارع والمظهر الجمالي للطرق بكل مناطق المدينة.

وفي سياق متصل، عقد رئيس مركز ومدينة بلطيم اجتماعاً مع مديري مكاتب التموين والشئون الاجتماعية والبريد ومنفذ بيع السلع الغذائية، التابع لوزارة الداخلية، وذلك لطرح الرؤى والمعوقات التى تواجه المواطنين، وكيفة تقديم الخدمات وتذليل العقبات أمام المواطن بشكل عام، مؤكداً على موافاته كتابياً عن تقنين أوضاع تلك القطاعات، ومعرفة تسكينهم بديوان الوحدة من عدمه.