شعبة الأسمنت تطالب "مدبولي" بالتدخل السريع لوقف نزيف الخسائر

كرر منتجو الأسمنت مطالبهم بتدخل د.مصطفى مدبولي رئيس الوزراء السريع لوقف "نزيف الخسائر" الحالي نتيجة الأزمات التي تشهدها سوق الأسمنت.

وقال مدحت اسطفانوس رئيس شعبة الأسمنت باتحاد الصناعات في بيان قبل قليل إن الشعبة عقدت اجتماعا يوم ٢٣ سبتمبر الجاري، ضم جميع ممثلى الشركات المصنعة للأسمنت، وأضاف أنه تم خلال الاجتماع عرض المصاعب التي تمر بها الصناعة في الوقت الحالي.

وكشف أن التوقعات تشير إلي أنه الطلب سينخفض بنهاية هذا العام إلي ٤٣ مليون طن، في حين أن الطاقة الإنتاجية لكافة المصانع تصل إلى ٨٣ مليون طن، مما ادي لنزيف من الخسائر يهدد بخروج الاستثمار من هذا القطاع.

وبحسب البيان فقد طالب الحضور الدولة ممثلة في رئيس الوزراء الدكتور مهندس مصطفي مدبولي على التدخل السريع والحاسم بحل تنظيمى عادل وقانونى لقطاع الأسمنت بمصر، كما وجهت الشعبة الطلب إلي وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، وقال البيان إن الوزيرة "تسعى جاهدة إلي إيجاد حلول جذرية بالتنسيق مع شعبة صناعة الأسمنت، حتي يستطيع القطاع ان يخرج من النفق المظلم الذي يؤثر فى قدرته علي االستمرار، وحماية العمالة، و استدامة مساهمات الشركات في دورهاالمجتمعي".

وأكد البيان أن صناعة الأسمنت في مصر هي صناعة ذات كثافة عمالية عالية، وإحدى المحركات الرئيسية لصناعة التشييد ومواد البناء، حيث تساهم صناعة األسمنت وحدها بحوالي 1 %من إجمالي الناتج المحلي، وحوالي 10 %من الناتج القومي الإجمالي للصناعة المصرية.

ولا تعد تلك المرة الأولى التي يتحدث فيها منتجو الأسمنت عن الأزمات التي يمر بها القطاع، إذ طالبت الشعبة في أوقات سابقة، بجانب عدد من الشركات الكبرى بضرورة تدخل الحكومة لإيجاد حل لإنقاذ الصناعة، بعدما تجاوز فائض المعروض من الأسمنت حاجز الـ35 مليون طن.