"التعليم" تعرض زمن وعدد أسئلة امتحانات "EST" لطلاب الدبلومة

نشرت الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، تفاصيل مهمة عن امتحان "EST"، والذي سيُعقد يومي 28 و29 سبتمبر الجاري، لطلاب الدبلومة الأمريكية.

ومن ضمن هذه التفاصيل، أن الجزء الأول من الاختبار "Literacy test 1" مدته 27 دقيقة، ويتألف من 13 سؤالًا، وهو مقابل لجزء الـ"Writing and Language"، بينما الجزء الثاني "Literacy test 2" مدته 65 دقيقة، ويتألف من 31 سؤالًا وهو مقابل لجزء الـ"Reading".

وأوضحت الصفحة، أن جزء الرياضيات في اختبار "EST I" مدته 110 دقيقة، ويتألف من 42 سؤالًا، من بينها أسئلة مسموح استخدام الآلة الحاسبة لحلها، وأخرى يفضل عدم استخدام الآلة لحلها، واختبار الرياضيات "EST 2" هو مقابل لـ "Level 2" في اختبارات "SAT II".