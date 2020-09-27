آخرها اعتمرنا.. 4 تطبيقات تنصح وزارة الحج والعمرة بالسعودية بتحميلها

فعلت وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية آخر التطبيقات الالكترونية والمتاحة عبر جوجل بلاي ونظام IOS تحت عنوان تطبيق اعتمرنا تزامنا مع بدء العودة التدريجية للعمرة في المسجد الحرام، حيث سيكون الدخول إلى المناطق المقدسة عبر التطبيق فقط، الذي تم تطويره بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي.

وسيمكّن التطبيق الراغبين في زيارة مكة المكرمة والمدينة المنورة والصلاة في الحرمين الشريفين، من تنظيم أوقات أدائهم للنسك والتخطيط المسبق للرحلة وحجز الخدمات الاختيارية، بما يضمن تطبيق الضوابط والإجراءات الاحترازية والوقائية للمحافظة على الصحة العامة.

وترصد "الوطن" في السطور التالية التطبيقات الخاصة بوزارة الحج والعمرة والتي تسهل على المعتمرين والحجاج أداء المناسك بكل تيسير وسهولة...

تطبيق مناسكنا Manasikana

أطلقت الوزارة قبل عامين "تطبيق مناسكنا Manasikana App" على الأجهزة الذكية والذي يقدم حزمة من الخدمات على الأجهزة الذكية التي يحتاجها ضيوف الرحمن من الحجاج والعمّار والزوار خلال رحلتهم في المشاعر المقدسة .

ويدعم التطبيق سبع لغات، هي اللغة العربية، والإنجليزية، والفرنسية، والأردو، والتركية، والملايو، والبنقالية ، كما يقدم التطبيق خصائص عدة ، كخرائط مكة المكرمة، والمشاعر المقدسة، والمدينة المنورة، وجدة، وتحتوي تلك الخرائط على مجموعة كبيرة من المواقع التي تهم الضيف الكريم خلال رحلته مصنفة وسهلة الاستخدام .

تطبيق خدمات الحج Hajj e-services

أتاحت الوزارة تطبيق خدمات الحج الإلكترونية على الهواتف الذكية، ويمكن للحجاج استخدام البرنامج في الاستعلام عن حالة طلبات الحج، والشركات المصرح لها بتقديم خدمة رحلات الحج.

ويتطلب التسجيلإدخال رقم الهوية للحاج للحصول على حالة الحج، ويمكن للحجاج التواصل مع الشركات عن طريق اختيار المدينة أو اسم الشركة، او نوع المخيمات، وحتي السعر.

تطبيق قراءة أساور الحجاج والمعتمرين Hajj & Umrah Bracelets Reader

يمكن لهذا التطبيق أن يساعد الوزارة وممثلي الوكالات على التعرف على الحجاج والمعتمرين من داخل وخارج المملكة، فمن خلال الهاتف الذكي، يمكن معرفة البيانات الشخصية للحاج، وبيانات مقدمي الخدمة.