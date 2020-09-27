الصين ترسل فريقا طبيا لأنجولا وليسوتو لمكافحة فيروس كورونا

أعلن وانغ ون بين المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، اليوم، أن الحكومة الصينية أرسلت فريقًا من الأطباء لدولتي أنجولا وليسوتو؛ لمساعدتهما في مكافحة فيروس كورونا.

وتكون الفريق الطبي من قبل لجنة الصحة الوطنية، وتم اختيارهم من قبل لجنة الصحة لمقاطعة هوبي.

وحسب ما ذكره موقع "سينا" الصيني، فالفريق الطبي انطلق بالفعل في الصباح الباكر اليوم.

وتبذل الصين مجهودًا كبيرًا منذ ظهور فيروس كورونا وحتى الآن في مساعدة الدول المصابة بفيروس كورونا، ومجهودًا في القضاء على هذا الفيروس.

فمنذ بداية ظهور فيروس كورونا أرسلت الصين أكثر من مرة شحن طبية لمصر تحتوى علي أقنعة طبية وملابس طبية وقائية وقفازات طبية وأيضا أجهزة قياس درجة الحرارة وأرسلت أيضا العديد من الفرق الطبية للمساعدة في مكافحة فيروس كورونا.

كما أرسلت فرق من الأطباء والمساعدات إلى دول أوروبا وخاصة إيطاليا وأيضا أرسلت ما يقرب من مليون قناع إلى فرنسا عندما كانت تواجه نقص في الأقنعة الطبية، وغيرهم من الدول الأوروبية والدول العربية.

وكان وو يان ون مدير إدارة العلوم والتكنولوجيا للتنمية الإجتماعية في وزارة العلوم والتكنولوجيا قد أعلن دخول 11 لقاحا لفيروس كورونا التجارب السريرية، من بينهم 4 لقاحات تم دخولهم بالفعل للمرحلة الثالثة من التجارب السريرية.

وأوضحت أن هناك ما يقرب من 35000 شخص من الشرق الأوسط تم تجريب اللقاح عليهم مشيرا إلى أن تجارب اللقاح إيجابية بنسبة كبيرة، وأن الآثار الجانبية للقاح بسيطة وغير خطيرة تماما.

وأشارت التقديرات إلى أنه بحلول نهاية العام ستصل الطاقة الإنتاجية السنوية للقاحات فيروس كورونا الجديد في الصين إلى 610 مليون جرعة تقريبا وما يقرب من مليار جرعة للعام القادم.