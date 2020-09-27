أبوالغيط: ضعف الدول العربية أدى إلى تنمر أطراف إقليمية عليها

قال أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن الوضع العربي في الوقت الحالي يعيش حالة "مأساة" كبيرة، بدأت بما يسمى بـ"الربيع العربي" الذي أطلق وضعًا جديدًا في المنطقة، موضحًا أن ضعف الدور العربي زاد من تنمر أطراف إقليمية.

وأضاف "أبوالغيط"، خلال حواره على شاشة "سكاي نيوز عربية"، أن هناك ضعفًا شديدًا جدًا للدول العربية وكذلك سقوط لدول عربية، موضحًا أن هناك أوضاع داخلية عربية أدت إلى إطلاق الإسلام السياسي بشكل غير مسبوق.

وتابع: " دولة زي ايران تتدخل في شؤون الكثير من الدول العربية، دولة زي تركيا تتدخل في الكثير من الدول العربية، دولة زي أثيوبيا تفرض قدر من السطوة على مياه النيل، والقضية الفلسطينية (حدث ولا حرج) هذا كله ضاغط جدًا على الجامعة العربية، ضاغط جدًا على الإقليم".