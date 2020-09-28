بايدن يعد رؤساء البلديات الأمريكيين بأنه سيكون شريكا لهم في البيت الأبيض

أكد جو بايدن مرشح الحزب الديمقراطي لمنافسة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب في الانتخابات الأمريكية المقبلة في نوفمبر المقبل، لرؤساء البلديات الأمريكيين، أنه سيكون شريكا نشطا لهم في البيت الأبيض، وسيكون مساعدا لهم في تلبية احتجاجات المحكمة العرقية والتداعيات الاقتصادية لوباء فيروس كورونا.

وأوضح بايدن أنه تواصل مع أكثر من 200 شخص من رؤساء البلدية لحل الأزمة الاقتصادية التي حدثت في عام 2008 في عهد أوباما، عندما كان بايدن نائبا للرئيس السابق باراك أوباما لمدة ثمان سنوت.

وأوضحت وكالة أنباء رويترز أنه على الرغم من تقارب النتائج الظاهر في ساحات المعركة الحاسمة، إلا أن استطلاعات الرأي الوطنية توضح تقدم بايدن علي دونالد ترامب، حيث ستكون أول مناظرة لهم يوم الثلاثاء المقبل.

وانتقد بايدن ترامب لإخفاقه في تطوير خطة وطنية لمهاجمة فيروس كورونا، ولعدم العمل على جمع قادة الكونجرس للتفاوض بشأن حزمة إغاثة جديدة للمدن والولايات.

كما انتقد ترامب بسبب خطابه المثير للانقسام بشأن احتجاجات العدالة العرقية ضد وحشية الشرطة التي تمارس في شوارع أمريكا.

وكان بايدن المعروف بأنه سياسي ديموقراطي والذي عمل كنائب للرئيس السابق باراك أوباما قد حصل على ترشيح من الحزب الديموقراطي رسميا لتمثيله في سباق التنافس للفوز بالرئاسة في هذه الانتخابات.

وأشار ترامب عندما سُئل عن دعمه لانتقال سلمي للسلطة، إلى أنه في حال إذا كانت النتائج ليست لصالحه فإنه سيرفض الخسارة وسيطعن على عملية فرز الأصوات بدعم من الناشطين السياسيين في الولايات.