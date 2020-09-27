الحكومة تجمع 45.5 مليار جنيه مقابل أذون خزانة خلال 4 أيام

جمعت وزارة المالية خلال الأسبوع الحالي 45.5 مليار جنيه مقابل إصدار أذون خزانة أجل 364 و91 و182و273 يوما.

وبحسب الموقع الرسمي للبنك المركزي، أعلن اليوم الأحد، أن المالية أصدرت أذون خزانة عبر 4 طروحات على مدار يومي الخميس الماضي ثم اليوم الأحد.

وأوضح أن المالية جمعت 4.6 مليار جنيه مقابل إصدار أذون خزانة 91 يوما بينما جمعت 8.7 مليارات جنيه مقابل أذون خزانة أجل 273 يوما في حين جمعت 4.7 مليارات جنيه مقابل أذون خزانة أجل 182 يوما، وأخيرا جمعت 27.4 مليار جنيه مقابل أذون خزانة أجل 364 يوما.

وكانت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، قررت في اجتماعها الخميس الماضي خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس ليصبح سعر الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية 8.75% و9.75% و9.25% على الترتيب.

وتستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين لها و تعتمد وزارة المالية على تنويع مصادر التمويل بين أدوات الدين، والأسواق المحلية والخارجية، منوهة أنه مع بدء انخفاض أسعار الفائدة محليا، يمكن التوسع فى أدوات تمويلية طويلة الأجل من السوق المحلية.