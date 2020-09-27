الجنح تصادر "كلبا" وتحبس صاحبه 3 سنوات بتهمة البلطجة في حلوان

عاقبت محكمة جنح حلوان، برئاسة المستشار وائل الشوربجي، متهمًا، بالسجن 3 سنوات، لإدانته بالبلطجة وترهيب المواطنين، مستعينًا بكلب "روت فيلر"، وشمل الحكم إيداع الكلب بجمعية الرفق بالحيوان.

وصدر الحكم بعدما تسلمت المحكمة تقرير الطب البيطري الخاص بالكلب، والذي أثبت الاشتباه فى مرضه بالسعار، إضافة إلى أن الكلب غير محصن وغير مرخص.

وكانت النيابة العامة بحلوان قد أحالت المتهم إلى محكمة الجنح، بتهمة ترويع وترهيب المواطنين والبلطجة، وكشفت التحريات والتحقيقات، أن المتهم قام بشراء كلب مستورد، واستخدمه فى المنطقة لترويع وترهيب المواطنين، وبمناقشته اعترف بالواقعة.

وتلقى اللواء نبيل سليم، مدير الأدارة العامة لمباحث القاهرة، بلاغًا من ربة منزل ونجلها يفيد بتضررهما من المتهم، بسبب استخدامه كلب في إرهابهما والبلطجة على نجلها، وأكدت التحريات صحة الواقعة، وألقت الشرطة القبض على المتهم وتم ضبط الكلب، وتحرر محضر، وتولت النيابة التحقيق.

يُذكر أن المحكمة الدستورية العليا، قضت برفض الدعوى التي أقيمت طعنًا على نص المادة 375 مكررًا، من قانون العقوبات المضافة بالمرسوم بقانون رقم 10 لسنة 2011 والتي تتعلق باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما، والمعروف بـ"قانون البلطجة".

وأقامت المحكمة حكمها، استنادًا إلى أن تأثيم الأفعال الواردة بهذا النص، يجد ضرورته الاجتماعية فى حماية الآمنين من الترويع، ومنع الافتئات على النواميس، وصون دولة القانون، ما يعد مسوغًا دستوريًّا لتأثيمها.