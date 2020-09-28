الحيوانات البرية آخر محظورات كورونا في الصين

بعد انتشار جائحة كورونا ،أصدرت الحكومة الصينية، قرارا بحظر بيع وتناول الحيوانات البرية بسبب انتشار فيروس الوباء فى أسواق بيعها.

ففي يناير 2020 ووفقا لما نشرته وكالةCNB استطاعت شرطة الغابات بمقاطعة تجيانتشي الصينية في يوليو عام 2018 من السيطرة على أكبر قضية تهريب للحيوانات البرية والتي تضم اكثر من 17000 حيوان، من بينها الغزلان البحرية وغيرها من حيوانات المحمية الإقليمية الوطنية ، وكانت المبيعات تغطي حوالي 15 مقاطعة .

وأفاد مكتب أمن الغابات في مقاطعة هونان في نوفمبر 2018 بأنه تم السيطرة على عمليات البيع والشراء الغير قانونية للحيوانات البرية النادرة والمهددة بالإنقراض و تمت مصادرة ما يقرب من 216 حيوان و احتجاز 129 شخص تقريبا .

و في ديسمبر 2018 صادر ضباط الامن العام بالمكتب الفرعي للتحقيق في قضايا الغابات التابع لمكتب الامن العام للغابات في مقاطعة جولين الصينية ما يقرب من 4857 حيوان بريا ميتا في احدى المتاجر .

ووفقا للتحقيقات التي تمت في هذا الموضوع ، تم اكتشاف شبكة إجرامية للصيد غير القانوني و النقل و البيع و الشراء للحيوانات البرية ، و تم الوصول إلى ان المشتبه بهم متعددين ولديهم هويات مختلفة ، حيث يتمثل المشبته بهم في مزارعون وعمال ورجال اعمال وطلاب و بعض من موظفي إدارة اللوجيستات في قسم الشحن بالسكك الحديدية ، مما يسمح للمجرمين بارتداء الزي الخاص بموظفي السكة الحديد لدخول مرافق الشحن والخروج منها بحرية تامة .

و كان أصل ظهور فيروس كورونا من سوق المأكولات البحرية بجنوب الصين بمقاطعة ووهان ، مما أدى إلى تعريف ووهان ببؤرة فيروس كورونا ، حيث ظهر عدد كبير من مصابى فيروس كورونا بهذا السوق .

ووهان من أهم الاسواق التي تلعب دورا مهم في بيع الحيوانات البرية ،ويعرف هذا السوق بسوق المأكولات البحرية فقط ، و لكنه يستخدم أيضا كسوق لبيع الحيوانات البرية .

ويقول الخبراء إن البحث العلمي أظهر أن أغلب الأمراض المعدية التي ظهرت في السنوات الأخيرة مثل إنفلونزا الطيور والإيبولا و متلازمة الشرق الأوسط التنفسية وغيرها من الأمراض ، جميعها مرتبطة بالحيوانات ، حيث وجدت الابحاث العلمية ان اكتر من70% من الأمراض المعدية الجديدة مصدرها الحيوانات .

و أوضح الخبراء أن هذه الفيروسات موجودة في الطبيعة أصلا وبسبب الاستهلاك البشري للحيوانات البرية زادت فرصة تماس هذه الفيروسات مع البشر بشكل كبير