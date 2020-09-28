أحمد آدم: اتعاملت مع المنتصر بالله لفترة طويلة أنه مسلم

قال الفنان أحمد آدم، إن الفنان الراحل المنتصر بالله ينتمي للجيل الكوميدي الذي يسبقه، وعندما تعرف عليه لم يشاركا في أعمال فنية معا، "كنت بحبه كفنان وهو استخف دمي جدا، وبدأت العلاقة بيننا بضحك وهزار وكنت بقوله يا أستاذ فقالي ما بلاش كلمة أستاذ وقولي مونتي أو منتصر".

وأضاف "آدم" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية"، المذاع على شاشة قناة "mbc مصر"، ويقدمه الإعلامي عمرو أديب، أن الفنان الراحل ودود وإنسان خفيف الظل وإنساني كما أن زوجته "عزيزة" سيدة أصيلة وعظيمة وكانت سكرتيرته وصديقته وزوجته وحبيته.

وأشار إلى أن "المنتصر بالله" كان يعزمه في شهر رمضان، "أنا اتعاملت معاه لفترة طويلة على أنه مسلم، وعمري ما سألته أنت مسلم ولا مسيحي"، لافتا إلى أنه كوميدي من نوع خاص وله إفيهاته وخياله الخاص به، كما شارك في أعمال فنية تعتبر من العلامات مثل أرابيسك والنوة.

وأعلن الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، في تصريحات لـ"الوطن" وفاة الفنان المنتصر بالله، عن عمر ناهز 70 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض.

فيما قال الفنان منير مكرم، عضو نقابة المهن التمثيلية، إنَّ الفنان المنتصر بالله وافته المنية في أثناء حجزه بمستشفى مصطفى كامل بالإسكندرية.