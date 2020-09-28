دراسة: المتعافون من كورونا أكثر عرضة للمعاناة من مشكلات القلب

أفادت دراسة طبية حديثة أجرتها جامعة واشنطن بأن المتعافين من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) عرضة للمعاناة في المستقبل من مشكلات في القلب، رغم مرور فترة طويلة على إصابتهم.

وقال العلماء المشاركون في الدراسة، حسبما نقلت قناة الحرة الأمريكية، إن "بعض المتعافين من كورونا قد يعانون من ظهور أعراض مشكلات قلبية، مثل ضيق التنفس وألم الصدر وخفقان القلب، وفي بعض الحالات، يمكن أن يحدث التهاب في عضلة القلب والإصابة بسكتة قلبية، ما قد يؤدي إلى مشاكل خطيرة في المستقبل بين المتعافين، بما في ذلك عدم انتظام ضربات القلب والقصور القلبي".

ويعتقد الباحثون أن الفيروس يمكن أن يتسبب في إصابة عضلة القلب والتهابها بطريقتين، الأولى هو بسبب رد الفعل المناعي الشديد ضد الفيروس، أو من خلال قيام الفيروس بغزو أنسجة القلب التي تحتوي على البروتينات المعروفة باسم مستقبلات (ACE2) التي يستخدمها الفيروس لمهاجمة الخلايا، موضحين أن مضاعفات عضلة القلب قد تكون طويلة الأمد في المرضى الذين يتعافون من هذا المرض.