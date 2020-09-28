تباين أسعار العملات.. والإسترليني يرتفع 4 قروش

تباينت أسعار شراء العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه في البنوك وشركات الصرافة، في بداية التعاملات اليومية.

وشهد الريال السعودي استقرارًا ليسجل 4.19 جنيه كأعلى سعر للشراء في 5 بنوك "بلوم، عودة، قطر الوطني، المشرق، hsbc".

وسجّل سعر الدرهم الإماراتي استقرارًا بـ4.28 جنيه، وأعلى سعر شراء في 5 بنوك هي "عودة، والمشرق، وبلوم ، وقطر الوطني، وhsbc".

فيما سجّل أعلى سعر لشراء اليورو في بنكى الامارات دبى الوطنى، hsbc" بـ18.27 جنيه للشراء، وشهد شراء الإسترليني ارتفاعا بقيمة 4 قروش، إذ سجل 20.03 جنيه مقارنة بأمس في "المصري لتنمية الصادرات".