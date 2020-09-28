تباين أسعار العملات.. والإسترليني يرتفع 4 قروش
كتب:
جهاد الطويل
10:04 ص | الإثنين 28 سبتمبر 2020
الإسترليني
تباينت أسعار شراء العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه في البنوك وشركات الصرافة، في بداية التعاملات اليومية.
وشهد الريال السعودي استقرارًا ليسجل 4.19 جنيه كأعلى سعر للشراء في 5 بنوك "بلوم، عودة، قطر الوطني، المشرق، hsbc".
وسجّل سعر الدرهم الإماراتي استقرارًا بـ4.28 جنيه، وأعلى سعر شراء في 5 بنوك هي "عودة، والمشرق، وبلوم ، وقطر الوطني، وhsbc".
فيما سجّل أعلى سعر لشراء اليورو في بنكى الامارات دبى الوطنى، hsbc" بـ18.27 جنيه للشراء، وشهد شراء الإسترليني ارتفاعا بقيمة 4 قروش، إذ سجل 20.03 جنيه مقارنة بأمس في "المصري لتنمية الصادرات".