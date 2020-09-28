مفاجآت القائمة الوطنية بالدقهلية: نجل رئيس كنيسة و8 نواب حاليين

شهدت القائمة الوطنية "من أجل مصر" بقطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا عن محافظة الدقهلية، مفاجآت عديدة، أهمها انسحاب رجل الأعمال مصطفي الإمام، وترشح ولاء عبد الفتاح أحمد السيد نعمة الله، وفريدي صفوت نجيب البياضي نجل الدكتور القس صفوت البياضي رئيس الكنيسة الإنجيلية بمصر، ورئيس مجلس كنائس الشرق الأوسط، وهو عضو الهيئة العليا للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي.

وضمت القائمة 17 مرشحًا، من بينهم 8 أعضاء في برلمان 2015، هم يسري فهمي المغازي إبراهيم، ومحمد عبدالرحيم سيد أحمد المرشدي، وهشام صلاح أحمد الحصري، وطارق محمد فؤاد سعيد الخولي، وفوزي إسماعيل يوسف فتى، وأحمد إبراهيم محمد العوضي، وإيناس إبراهيم عبدالحليم متولي، وغادة غريب محمود عجمي.

وظهرت في القائمة الدكتورة نسرين صلاح إبراهيم عمر، عميد كلية الطب جامعة المنصورة، ودفع النائب محمد نبيه حسانين، عضو مجلس النواب عن دائرة منية النصر ابنته الدكتورة شيماء محمود نبيه حسانين، مرشحة في القائمة.

وضمت القائمة 6 مترشحين يخوضون التجربة السياسية للمرة الأولى وهم السيد سمير السيد عبدالمقصود، الأمين العام المساعد لقطاع الأعمال لحزب مستقبل وطن على مستوى الجمهورية، ورجل الأعمال، والدكتورة ولاء عبد الفتاح أحمد السيد نعمة الله، الأستاذ المساعد بكلية التربية الرياضية بجامعة المنصورة، والمهندسة ميرفت عازر نصرالله عطاالله، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بميت غمر والسنبلاوين، وعمرو جمال أحمد سليم يونس، وولاء أحمد سعد على التمامي، وضحى مصطفى محمد محمد عاصي، كاتبة وأديبة وعضو المجلس الأعلى للثقافة وعضو حزب التجمع وأحد النشطاء والمشاركين في العمل العام، وهي ابنة الشيخ مصطفى عاصي أحد مؤسسي حزب التجمع، وعضو المكتب السياسي وعضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.

وخصص القانون للدقهلية 17 مقعدًا ضمن مقاعد الدائرة الأولى التي تتكون من 100 مقعد، موزعة على 6 محافظات، هي القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ.

وقد تلقت لجنة المتابعة بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية طلبات القوائم المرشحة على هذه الدائرة.