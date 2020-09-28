نجل سيدة مايو للمباحث: ابن خالتي رمى نفسه من البلكونة لما شوفته مع أمي

"هو اللي رمى نفسه من الدور الخامس، وقال أنا بطل وأقدر أنط من فوق"، بتلك الكلمات تحدث شاب عشريني عن أسباب وفاة نجل خالته بعدما ضبطه يمارس الرذيلة مع والدته داخل شقتهما في 15 مايو، فيما أكدت تحريات المباحث أن المتهم دفع المجني عليه من شرفة الشقة خلال مشاجرة جمعتهما قبل وفاته.

واعترف المتهم بتفاصيل الجريمة أمام المباحث بعد أن واجهته بفيديو مدته 17 دقيقة يظهر من خلاله الشاب المتهم وهو يدفع المجني عليه من الطابق الخامس.

وقال المتهم فى محضر الشرطة رقم 1434 لسنة 2020: "أنهيت عملي بالمصنع أنا وابن خالتي أحمد رجب (المجني عليه)، ثم طلبت منه الذهاب إلى المنزل لتناول الغداء، فرفض بحجة إنه سوف يذهب إلى لقاء بعض أصدقائه بالمنطقة، عدت للمنزل وتناولت وجبة غداء، وفي تمام الساعة الرابعة عصرا توجهت للقاء أصدقائي، وبعد ساعتين ونصف عدت إلى المنزل ولكني صعدت إلى السطح للجلوس في الهواء وأثناء وجودي شاهدت أمي وابن خالتي يشربان زجاجات الخمرة، ثم شاهدتهما يمارسان فعل فاضح فى البلكونة".

وتابع المتهم اعترافه في محضر الشرطة: "تركت السطح وتوجهت إلى غرفتي وأغلقت الباب ثم بدأت في تحطيم محتويات غرفتي من الغضب، فحضرت أمي وابن خالتي لمعرفة السبب فرددت على أحمد: سيبني فى حالي دلوقتي مش عاوز أكلم حد لا أنت ولا أمي".

وقال المتهم: "فوجئت بابن خالتي يخبرني أنه بطل الأبطال ومحدش يقدر يعمل معاه حاجة ولو رميت نفسي من هنا مش هيحصل حاجة".

وأشار المتهم إلى أن أمه هدأته وجلسنا نشرب شاي، وأثناء جلوسنا بالصالة أمي وجهت سؤالا لابن خالتي: "أحمد أنت بجد كنت هتنط من الشباك"، قالها أيوة: "وقام رمى نفسه".

وأكد المتهم أن الضحية كان فى حالة سكر بسبب تناوله زجاجات الخمر والحشيش.

وجدد قاضي المعارضات المستشار وائل الشوربجي رئيس محكمة جنح حلوان حبس المتهم 15 يوما على ذمة التحقيقات.

الواقعة بدأت بتلقي الأجهزة الأمنية بالقاهرة بلاغا من الأهالي بوفاة طالب نتيجة سقوطه من الطابق الخامس، وأمر اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، بتشكيل فريق بحث للوقوف على تفاصيل الواقعة.

التحريات أكدت وجود علاقة آثمة بين المتوفي وخالته، وأنه سقط من الطابق الخامس، بعدما كشف نجل خالته العلاقة، وشاهدهما في وضع مخل بعد عودته من العمل.

وجاءت كاميرات المراقبة لتلعب دورا في الواقعة، حيث رصد مقطع فيديو، تحفظت عليه أجهزة الأمن، مدته 17 دقيقة، نجل المتهمة وهو يلقي ابن خالته من الشقة الواقعة بالطابق الخامس، حيث تم إلقاء القبض عليه، وحبسه على ذمة التحقيقات.

المعاينة التي أجرتها الأجهزة المختصة للشقة محل الواقعة، بيّنت أن الشقة مكونة من 3 غرف وصالة وحمام، وتقع في عقار سكني مكون من 6 طوابق، كما تبين وجود آثار مشاجرة داخل الشقة، ومنها تحطم باب إحدى الغرف، ودلت التحريات أن الضحية كان يرتدي بنطال "بيجامة" ولا يرتدي باقي ملابسه.

وحرّزت جهات التحقيقات مقطع فيديو رصد الواقعة من خلال عدة كاميرات مراقبة وبلغ مدته 17 دقيقة، بدأت منذ حضور المجنى عليه إلى شقة خالته وبحوزته 3 زجاجات خمور، واستمر بداخل الشقة قرابة 17 دقيقة، وحضر المتهم وعقب دخوله الشقة بدقائق سقط المجني عليه من شرفة الشقة على الأرض جثة هامدة.