استبعاد مرشحيّن لـ"النواب" بجنوب سيناء.. ومصدر: مش بسبب المخدرات

أعلنت لجنة تلقي طلبات المرشحين لانتخابات مجلس النواب بجنوب سيناء، اليوم الاثنين، استبعاد اثنين من المرشحين المحتملين في دائرة خليج العقبة "الدائرة الأولى"، لعدم استكمال شرط من شروط الترشح.

وأكد أحد المصادر بلجنة تلقي طلبات الترشح، أن المرشحين لم يُستبعدا بسبب تحليل المخدرات، ولكن لعدم استكمال المستندات المطلوبة، موضحًا أن المرشحين المستبعدين هما عطوة فراج، وعلي شتيوي من دائرة خليج العقبة، ليصبح بذلك عدد المرشحين المحتملين لخوض انتخابات النواب بجنوب سيناء 11 مرشحًا يتنافسون على المقعد الفردي.

وتضم دائرة الأولي ومقرها قسم شرطة شرم الشيخ 4 مرشحين، هم سليمان عطيوي، مرشح حزب مستقبل وطن، ويحيى أحمد علي، فردي مستقل، وأحمد عادل محمد علوان، فردي مستقل، ومحمد علي عبد الرحمن، فردي مستقل.

بينما يتنافس على المقعد الفردي بالدائرة الثانية ومقرها قسم شرطة طور سيناء 6 مرشحين أيضًا، هم حميد سليمان أبو بريك، مرشح حزب مستقبل وطن، وناصر تمام عطاالله، فردي مستقل، وغريب أحمد حسان، مرشح حزب مصر الحديثة، وسبيل عامر رويبض، فردي مستقل، وربيع معمر، مرشح حزب الإصلاح والتنمية، وماريو جمال ويليم، مستقل.