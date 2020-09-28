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اليوم.. مطار الأقصر يستقبل رحلة داخلية من القاهرة ضمن 7 رحلات للمحافظات

كتب:

محمد عبداللطيف الصغير
09:13 م | الإثنين 28 سبتمبر 2020
أرشيفية

أرشيفية

يستقبل مطار الأقصر الدولي، اليوم، رحلة داخلية قادمة من مطار القاهرة الدولي، ضمن7 رحلات داخلية بمعدل رحلتين إلي شرم الشيخ، ورحلتين إلي الغردقة، ورحلة جوية إلى الأقصر، أسوان، طابا، و 3 رحلات شحن جوى.

وبدأ مطار الأقصر الدولي منذ أوائل سبتمبر، تطبيق قرار مجلس الوزراء بحظر دخول جميع الوافدين من الخارج، دون إجراء تحليل "PCR" الخاص بالكشف عن فيروس كورونا، بمن فيهم حاملي الجنسية المصرية، تنفيذًا لتعليمات سلطة الطيران المدني لجميع شركات الطيران العاملة بالمطار، حتى إصدار تعليمات أخرى.

واتخذت سلطات المطار العديد من الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات وإرشادات وزارة الصحة والسكان، تمهيدًا لاستقبال الرحلات الجوية تزامنًا مع استئناف النشاط السياحي، بعد توقف دام أكثر من 5 أشهر بسبب جائحة كورونا.

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