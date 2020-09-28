بعد استبعاد 4.. أسماء 14 مرشحا "فردي" بدائرة مطروح الأولى

تنشر "الوطن" أسماء المرشحين والبالغ عددهم 14 مرشحا فرديا بدائرة مطروح الأولى لانتخابات مجلس النواب عن محافظة مطروح بعد استبعاد 4 مرشحين من قبل اللجنة العامة للانتخابات فى مطروح.

المرشحون هم، جمال عبد الله قاسم رسلان، الشهرة "جمال الشورى" مرشح عن حزب مستقبل وطن رمز القلم ومقيم فى مركز ومدينة النجيلة ، يس محمد صالح عبد الله الشهير بـ "ياسين أبو صالح" عن حزب مستقبل وطن رمز الكتاب والإقامة فى مرسى مطروح، ورسميه عبد الحافظ نوح مستقل رمز الفيل من مدينة مرسى مطروح، وعبد الحميد عبد الله لطيف والشهرة "عطالله الشيخ" مستقل رمز طائره هليكوبتر والإقامه برانى، وإسماعيل معذب عباس فرج الشهير بـ "إ"سماعيل معذب مستقل رمز الأسد ومحل الإقامه فى مرسى مطروح، ومهدى عبده مهدى خميس الشهير بــ "مهدى عبده" مستقل رمز الكف من مرسى مطروح ، وسالم حميده حامد الشهير ب "سالم حميده القطعانى" رمز الشمعه من مدينة السلوم، وسعيد سليمان حسين سليمان الشهير ب "سعيد الحفيان" مستقل رمز السفينه ومقيم فى مدينة النجيلة، وعيسى أبو شيته أبو بكر الشهير بـ "عيسى أبو شيته" مستقل رمز الصقر ومقيم فى مرسى مطروح ، وعبد اللاه حسن خضرى راوى الشهير بـ "عبد الله ابو هارون" مستقل رمز ساعه اليد من مرسى مطروح ، وعبد الخالق عبد السميع السنوسى محمد الشهير بـ "عبد الخالق سنوسى" مستقل رمز التمساح الإقامه بمرسى مطروح ، وعبد العاطى أبو بكر المنشاوى الشهير "سلطان أبو الشيخ الزعيرى" أمين حزب المصريين الأحرار بمطروح رمز "العين" ومقيم بمركز ومدينة مرسى مطروح، وخميس ابو بكر محمود الشهير ب "خميس ابو بكر" مستقل رمز المشط من مرسى مطروح، و خير الله عبد الحميد عياد الشهير بـ "خير الله أبو حميد الفردى" مستقيل رمز المدفع من مرسى مطروح.

جدير بالذكر أن دائرة مرسى مطروح الأولى تضم 4 مدن وهى السلوم وسيدى برانى والنجيلة ومرسى مطروح، ويتنافس المرشحون الأربعة عشر فردى فيها للفوز بمقعد فردى واحد المقرر للدائرة.