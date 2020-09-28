هيكل: مجمع التكسير الهيدروجيني للبترول يوفر مليار دولار سنويا

قال الدكتور أحمد هيكل رئيس الشركة المصرية للتكرير، ورئيس مجلس إدارة شركة القلعة القابضة، إن القيمة الاقتصادية لمجمع التكسير الهيدروجيني للبترول بمسطرد تتمثل في توفير عملة أجنبية، فالمشروع يوفر ما بين 600 مليون دولار إلى مليار دولار سنويا، وذلك من خلال توفير حجم كبير من الاستيراد، وتوفير المنتجات محليا حتى لا نكون تحت ضغط بسبب تأخير بعض المراكب أو الشحنات، كما جرى توفير 1200 فرصة عمل مباشرة من خلال هذا المشروع.

وأضاف هيكل، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عبدالكريم، في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على فضائية القناة الأولي، أن هذا المشروع يحدث فرقاً إيجابياً وحقيقياً في الحفاظ على البيئة، "منذ 3 أو 4 سنوات ماضية كانت شعلات البترول كلها تقوم بحرق مازوت ويتسبب في حدوث سحابة سوداء إلى حد ما، وأنواع مختلفة من الانبعاثات غير المفيدة للإنسان، وبالتالي هذا المشروع عمل تطوير وتحسين البيئة.

وتابع أن منطقة مسطرد تطورت بسبب هذا المشروع على الأصعدة كافة من تطوير طرق ومحاور وتنظيف الشوارع وغيرها، وهو ما ينسب إلى الدولة المصرية، وهذا المشروع يعتبر شراكة بين القطاع الخاص والحكومة لأنه دون مساندة الدولة للقطاع الخاص فى مشروع بهذا الحجم لا يمكن أن ينجح لأن هناك تحديات كبيرة مثل نقل المعدات الكبيرة التي تمت في رحلة على مدار 100 يوم وهو ما تطلب بذل جهود كبيرة.

وأكد أنه "بالنسبة إلى الخدمة المجتمعية، فأنا ركبت في الباص الذي استقللته في افتتاح المشروع بالأمس، وسمعت كلاما عما حصل بشأن تطوير منطقة مسطرد وأن الرئيس عبدالفتاح السيسي مهتم بشدة بتحسين الخدمات هناك وضخ المزيد من الأموال وذلك بشكل تدريجي".