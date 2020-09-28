رئيس التحرير

محمود مسلم

الجزار يعقد اجتماعه الثاني لمتابعة مشروع تنمية أراضي الساحل الشمالي

كتب:

الوطن
10:49 ص | الإثنين 28 سبتمبر 2020
الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان

الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعه الثاني خلال أيام لمتابعة مشروع تنمية أراضى الساحل الشمالي الغربى، وذلك بحضور قيادات الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، واستشاري المشروع.

واستعرض الدكتور عاصم الجزار، خلال الاجتماع المخطط الاستراتيجي لأراضى الساحل الشمالي الغربي، والمخططات التفصيلية لمناطق التنمية ذات الأولوية، وذلك استعداداً للبدء فى تنفيذ المشروعات التنموية المختلفة.

وأوضح وزير الإسكان أنه سبق صدور القرار الجمهوري رقم 361 لسنة 2020، بإعادة تخصيص قطع الأراضى فيما بعد ناحية الساحل الشمالى الغربى بإجمالى مساحة 707234.50 فدان تقريباً لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لاستخدامها فى إقامة مجتمعات عمرانية جديدة.

اقرأ المزيد:

وزير الإسكان يتابع تنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعي بالمدن الجديدة

وزير الإسكان يكلف رؤساء المدن الجديدة بمراجعة الاستعداد لموسم الشتاء

وزير الإسكان يبحث مع السفير العراقي سبل التعاون في مجال البناء

وزير الإسكان يتابع سير العمل بالمجتمعات العمرانية الجديدة وأجهزتها