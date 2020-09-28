مبادرة 100 مليون صحة تجوب مراكز منفلوط وأبوتيج بأسيوط

أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالمواطن المصري وصحته وتقديم الرعاية الصحية له بكل الأشكال الممكنة، وهو ما ظهر جليًا في إطلاق المبادرة الرئاسية "100 مليون صحة" للكشف على المواطنين وفحص الأمراض المزمنة.

وأكد "سعد"، أن المبادرة تقوم بالكشف والتحليل على أمراض "السكر والضغط وأمراض السمنة" عن طريق فرق مدربة من القطاع الطبي وأخرى ثابتة في الوحدات الصحية وخارجية في القرى والنجوع، بالإضافة إلى القوافل الطبية المتنقلة التي تجوب الأماكن البعيدة وصرف العلاج بالمجان وتوعية المواطنين من خلال الأطباء والمشرفين المتخصصين؛ وذلك للحفاظ على سلامة المواطنين والاطمئنان على صحتهم، مشيرًا إلى تقديمه لكل سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات التي تقف أمام تنفيذ مثل هذه المبادرة وتحقيق أقصى استفادة منها وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح محافظ أسيوط أنه تم إجراء الكشف الطبي والتحليل على موظفي الوحدة المحلية بأبوتيج، من خلال فريق من الوحدات الصحية المتنقلة وفرق أخرى ثابتة بالوحدات الصحية بالقرى، فضلًا عن عدد 2 فرق متنقلة داخل مدينة أبوتيج تجوب المصالح والهيئات الحكومية والمساجد والكنائس.

وأكد أن هذه المبادرة تستمر لمدة 3 شهور وحتى نهاية العام الحالي حفاظا على سلامة وصحة المواطنين، كما تم تنفيذ ومتابعة المبادرة الرئاسية بقرية أم القصور التابعة لمركز ومدينة منفلوط بمشاركة ومتابعة من حسام محمدين رئيس مركز ومدينة منفلوط، ويسري كامل رئيس مركز ومدينة أبوتيج ورؤساء القرى المنفذ بها المبادرة وتحت إشراف الدكتورة هالة زايد وزير الصحة والسكان، موجهًا رؤساء المراكز والأحياء بتقديم سبل الدعم للقوافل الثابتة والمتحركة والفرق الطبية التي تجوب المراكز والأحياء.

كان اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، قد تفقد فعاليات المبادرة الرئاسية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي، كما خضع للكشف الطبي لقياس الضغط والسكر وذلك بالمركز الصحي بمديرية الصحة بأسيوط كما تابع إجراءات الكشف على المواطنين.

واستمع "سعد"، إلى شرح من وكيل وزارة الصحة لخطوات ومراحل الكشف على المواطنين والتقى ببعض الأطباء وهيئة التمريض المشاركين في المبادرة واطمأن على سير العمل داخل المركز الصحي، كما تفقد قسم تطعيم الأطفال ضد مرض شلل الأطفال وأقسام الكشف ضمن المبادرات الرئاسية في مجال صحة ودعم المرأة.