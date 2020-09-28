طارق الملا يترأس اجتماع اللجنة الجغرافية لمنطقة مسطرد البترولية

ترأس المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية اجتماع اللجنة الجغرافية لمنطقة مسطرد البترولية بحضور رؤساء هيئة البترول والشركات البترولية العاملة بالمنطقة.

وأكد الملا أهمية الاستمرار في رفع كفاءة المنطقة الجغرافية البترولية بمسطرد في إطار برنامج متكامل؛ لرفع كفاءة كافة المناطق البترولية علي مستوي الجمهورية للاستمرار بالظهور بشكل حضاري يليق بقطاع البترول، كما أكد أهمية منطقة مسطرد البترولية كمنطقة استراتيجية ينبغي الحفاظ علي مقوماتها ودعم منظومة التشغيل الآمن والسلامة داخل منشآتها مع الحرص علي غرس مفاهيم السلامة والحفاظ على المكان كثقافة لدي العاملين.

ووجه الملا، خلال الاجتماع بمراجعة المهام والاختصاصات والمسؤوليات المتعلقة بالمناطق الجغرافية البترولية؛ لتواكب المتغيرات الحديثة واستخدام أحدث التكنولوجيات في مجال التأمين والسلامة الأمر الذي يحقق منظومة عمل متكاملة لكل منطقة.

وأكد الملا التزام قطاع البترول بدوره في عمليات التنمية المجتمعية للمناطق المحيطة بمشروعاته والمساهمة في أعمال تطويرها مواكبة لجهود الدولة في هذا المجال.

وحرص المهندس طارق الملا على توجيه الشكر للعاملين بقطاع البترول بمناسبة افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسى لمصفاة المصرية للتكرير، مُثمنا مجهوداتهم المتواصلة التي ساهمت في ظهور قطاع البترول بشكل حضاري يليق بمكانته كأحد أهم قطاعات الدولة.

حضر الاجتماع الرئيس التنفيذي لهيئة البترول ورؤساء شركات القاهرة لتكرير البترول وأنابيب البترول والتعاون للبترول وبتروجاس وبتروجيت.