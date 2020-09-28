تحرير محاضر لـ1257 سائق نقل جماعي لعدم ارتدائهم الكمامات

حررت قوات الأمن 1257 محضرا لعدد من سائقي النقل الجماعي، خلال 24 ساعة، لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذا للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة؛ للحد من انتشار فيروس (كورونا) المستجد؛ للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.

جاء ذلك في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من انتشار فيروس كورونا، والمتضمن إلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعي بارتداء الكمامات الواقية.