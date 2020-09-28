القبض على "مراهق" حاول اختطاف طفلة على "موتوسيكل" بطور سيناء

ألقت الأجهزة الأمنية في محافظة جنوب سيناء، اليوم الاثنين، القبض على صبي "مراهق"، يبلغ من العمر 15 سنة، لاتهامه بمحاولة اختطاف طفلة، في أحد أحياء مدينة طور سيناء.

وتلقى مدير أمن جنوب سيناء، اللواء أحمد الألفي، إخطاراً من مأمور قسم شرطة الطور، بورود بلاغ يفيد بمحاولة صبي اختطاف طفلة، مساء أمس، أثناء مرورها بمنطقة مساكن "الدبش"، بالقرب من مدرسة "علي مبارك" الابتدائية.

وأفاد شهود عيان بأن المتهم كان يستقل دراجة نارية، استدرج الطفلة المجني عليها بحجة أنه سوف يمنحها قطة ملونة، وكان أخوها يسير خلفها، وحاول المتهم حمل الطفلة لوضعها خلفه على "الموتوسيكل"، وقام بكتم أنفاسها لمنعها من الصراخ، إلا أن صوت أخيها ارتفع مستغيثاً بالمارة، الذين تجمعوا في موقع الحادث، وتصادف مرور سيارة شرطة، قامت بملاحقة المتهم حتى تمكنت من إلقاء القبض عليه.

وجرى احتجاز المتهم بقسم شرطة طور سيناء، وتحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة، لمباشرة التحقيق.

وقد أثارت الواقعة مخاوف عدد من الأهالي بمدينة الطور، خاصةً وأن جرائم الخطف نادرة الحدوث بها، وفي جنوب سيناء بشكل عام، وطالب أبناء المدينة الشرطة بمنع دخول الغرباء والمتسولين إلى المدينة، كما طالبوا مجلس المدينة بإنارة الشوارع المظلمة.