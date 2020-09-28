تجديد حبس تاجري مخدرات في مدينة نصر 15 يوما

جدد قاضي المعارضات، حبس تاجري مخدرات لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بتهمة الاتجار في "الفودو" وحيازة سلاح ناري بمدينة نصر.

وتمكنت قوة أمنية تابعة لإدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة من ضبط كمية من مخدر "الفودو" زنة 1,195 كيلو جرام، وفرد خرطوش عيار 12 مللي، و4 طلقات نارية من ذات العيار، ومبلغاً مالياً، وهاتفاً محمولاً، بحوزة عاطلين مقيمين بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر، ولأحدهما معلومات جنائية، وذلك حال تواجدهما بالمنطقة محل سكنهما.

واعترف المتهمان بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح الناري للدفاع عن نشاطهما الإجرامي.